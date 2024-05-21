Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın riskinin yüksek olduğu işletmelerde denetimleri artırarak, olası faciaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın riskini en aza indirmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yangın önlem denetimlerine devam ediyor. Özellikle insan sirkülasyonunun yüksek olduğu bar, club, otel, motel ve pansiyon gibi işletmelerde yoğunlaşan denetimler, itfaiye ve zabıta ekipleri tarafından 13 ilçede titizlikle yürütülüyor.

Yangın mevzuatına uygun olarak yapılan denetimlerde, iş yeri sahiplerinden tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep ediliyor. Bu sayede hem işletmelerin güvenliği artırılıyor hem de olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan açıklamada, ülkemizdeki işletme yangınlarının üzücü olaylara ve can kayıplarına neden olduğunu belirterek, "Bu denetimlerin amacı, hemşerilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini sağlamaktır. İşletme sahiplerimiz, tespit edilen eksiklikleri hızla gidermeli ve ileride ağır bedeller ödememek için gerekli tedbirleri almalıdır. Unutmayalım ki tedbir almak, sonrasında oluşabilecek zararlardan çok daha kolaydır" ifadelerine yer verdi.