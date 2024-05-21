ESBAŞ, 4. Mükemmellik Zirvesi'nde Türkiye'nin en önemli ileri teknoloji üreten merkezi haline gelen Ege Serbest Bölgesi'ndeki başarısını Bergama'da kurdukları Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile devam ettireceklerini açıkladı.

Zirvede konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, ESBAŞ'ın mükemmellik yolculuğunda Ege Serbest Bölgesi'ni bir örnek gösterilen bir serbest bölge haline getirdiklerini ve bu başarının şimdi de Bergama'da kurdukları Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde tekrarlanacağını vurguladı.

ESBAŞ'ın Mükemmellik Yolculuğu:

ESBAŞ, 2012 yılında mükemmellik yolculuğuna çıkarken, alanında Türkiye'nin en başarılısı olan Ege Serbest Bölgesi'ni bir mükemmellik merkezi yapmayı vizyon olarak belirledi. Bu vizyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren ESBAŞ, mükemmeliyetçi yaklaşımıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı ve çalışan memnuniyetini artırdı.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile Yeni Bir Mükemmellik Yolculuğu:

ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesi'ndeki başarısını Bergama'da kurdukları Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile devam ettirmeyi hedefliyor. Bölgede 2 milyar doların üzerinde ihracat ve 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturarak iş ve aş yaratmayı amaçlayan ESBAŞ, bu yeni mükemmellik yolculuğunda da ülkeye ve bölgeye fayda sağlayacak sonuçlar almayı umut ediyor.

ESBAŞ'ın Başarısı İlham Verici:

ESBAŞ'ın mükemmellik yolculuğu ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile ilgili hedefleri, diğer işletmeler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. ESBAŞ'ın bu başarısı, Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmeye katkıda bulunacak.