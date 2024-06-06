Muğla Valiliği, turizm sezonunda yaşanan olumsuz etkileri en aza indirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla turistik bölgelerdeki inşaat faaliyetlerine getirilen 'inşaat yasağı'na uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan bu kısıtlamanın, Muğla'nın marka değerini koruma ve turizmde sürdürülebilirliği sağlama amacını taşıdığı belirtildi.

Valilik, halkın ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.