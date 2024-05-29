MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: aa