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Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonu nda gözaltı na alınan 5 zanlı tutuklandı.

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