MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Bodrum Sağlık Vakfı yararına "4. Beyaz Gece" etkinliği düzenlendi Bodrum Sağlık Vakfı yararına "4. Beyaz Gece" etkinliği düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: aa