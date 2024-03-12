Seçim sonrasında finansal piyasalarda beklenen kredi kartı harcamalarına sınırlama getirilmesi adımı atıldı. Bugün dikkat çeken bir gelişmeyle bankalar, nakit avansta taksit sayısı limitini üçe düşürdü. Seçim öncesinde finansal piyasalarda yaşanan tansiyonun ardından gelen bu adım, kredi kartı harcamalarındaki artışa karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Bankaların Hızlı Adımı

Son dönemde enflasyon, cari açık ve döviz kurları üzerindeki baskının arttığı bir dönemde, bankaların nakit avans taksit sınırını düşürmesi dikkat çekici bir karar oldu. Geçen ay bankalar, nakit avansta 12'ye kadar taksit imkanı sunuyordu. Ancak bugün itibarıyla bu sayı üçe kadar indirildi.

Finansman Kaynaklarındaki Yoğun Kullanım

Bankacılık kaynakları, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle bu hesapların yoğun olarak kullanılması, bankaların bu sınırlamayı getirmesinde etkili oldu.