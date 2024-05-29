Şehir merkezindeki ana yollarda asfalt yama ile yıpranmış ve hasar gören yollar onarılıyor.

Hava şartları, alt yapı çalışmaları ya da yoğun kullanımdan dolayı hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları Ödemiş Belediyesi fen işlerinin 7 ayrı ekibi ile program dahilinde devam ediyor. Ana yollarda meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ederken, aynı zamanda sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu sorunların giderilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi fen işleri ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda asfalt yama çalışmalarına hız verildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş:

"Şehir merkezindeki ana yollarda yıpranmış ve hasar gören yolları asfalt yama ile onarıyoruz. Bu çalışmalar ile trafik konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan anlayışları için teşekkür ederiz." dedi.