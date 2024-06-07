Ödemiş Belediyesi, "Hepimizin Bir Dünyası Var" sloganıyla düzenlediği Gölcük Gölü etrafında çöp toplama etkinliğiyle çevre bilincini arttırmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Turan liderliğinde öğrenciler ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, toplumun her kesimine çevre bilinci aşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gölcük Gölü, Ödemiş'te yaşayanlar kadar çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de en çok ilgi gösterdiği dinlenme alanlarından biri olarak biliniyor. Çevre Haftası'nın kutlanmasıyla birlikte düzenlenen etkinlik, farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevre için adım atmak amacıyla gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Turan'ın da katılımıyla gerçekleşen çöp toplama etkinliği, yaklaşık 100 öğrenci ve gönüllünün çabalarıyla Gölcük Gölü çevresinde ve kıyıda biriken çöplerin toplanmasını sağladı.

Başkan Turan, yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarınlarımızın sahiplerine daha temiz bir çevre bırakmak, su kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir olmasını sağlamak, toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu tür organizasyonlarla, yalnızca çevremizi temiz tutmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye olan sorumluluğumuzu da pekiştiriyoruz. Hep birlikte, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan tüm öğrencilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Tesislerini ziyaret etti.