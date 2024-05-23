Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise Shipley-Altındağ ailesinin 1 milyon 400 bin dolarlık bağışıyla gerçekleşen özel öğrenci yurdunun inşaatı oldu.

Yapı 108 kişi barındırabilecek

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Gastronomi Akademisi'ni fakülteye kazandıran Shipley-Altındağ ailesi, şimdi de 108 kişilik özel öğrenci yurdunun inşaatına liderlik ediyor. Bu bağış, fakültenin altyapısını ve öğrenci olanaklarını geliştirme amacına büyük katkı sağlıyor. Bağışın mimarlığını Murat Yetkin Altındağ üstlenirken, yapı iki katlı ve toplamda 108 kişiyi barındıracak şekilde tasarlanıyor.

Bu özel öğrenci yurdu, fakülte öğrencilerinin barınma sorunlarına önemli bir çözüm olacak. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, gelişen altyapısı ve öğrenci olanaklarıyla öne çıkarak eğitim ve öğretim kalitesini daha da artırmayı hedefliyor.