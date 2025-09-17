Merhaba,

Ben buraya bir köşe yazarı olmaktan çok, bir kadın yüreğiyle geliyorum. Hepimiz hayatın içinde türlü roller üstleniyoruz; evlat, eş, anne, çalışan, dost… Ama bazen bütün bu rollerin içinde kendi sesimizi, kendi yolumuzu kaybediyoruz. İşte bu köşe tam da o sesi yeniden bulmak için var.

Benim yolculuğum, yıllar önce “kendimi keşfetmek” isteğiyle başladı. Bilinçaltı çalışmaları, kişisel gelişim, farkındalık ve şifa alanlarında öğrendiklerimle sadece kendime değil, tanıştığım pek çok insana da ışık olabildim. Bugün bu köşede, birikimlerimi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için bulunuyorum.

Burada ne bulacaksınız?

Kendi hayatınıza ayna tutacak sorular…

Bilinçaltınızın size söylemek istediği gizli mesajlar…

Kendi hikayemin ders notları...

Kimi zaman kısa bir telkin, kimi zaman derin bir farkındalık…

Ve en çok da “kendinizi yeniden hatırlama” fırsatı.

Sevgili kadın,

Unutma, sen bu dünyaya tesadüfen gelmedin. Gücün, sevgin, sezgin ve şefkatinle hem kendini hem çevreni dönüştürebilirsin. Bu satırları okurken belki de içinden “ben de başlayabilirim” diyeceksin. İşte o an, bu köşe amacına ulaşmış olacak.

Her yazıda sana bir ışık, bir yol arkadaşı, bazen bir sırdaş olmak niyetindeyim. Çünkü ben biliyorum ki, sen de kendini keşfetmeye hazır olduğunda, hayat bambaşka bir güzelliğe dönüşüyor.

Hoş geldin canım kadın.

Bu köşe senin için, senin yolculuğun için.

Fatma Dayaüç