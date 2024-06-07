Başkan Eşki, bu seçimlerin hem orada yaşayan Türklerin hakları hem de Bulgaristan’daki demokrasi ve barışın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Oy Kullanarak Soydaşlarımıza Güç Verin”

Başkan Ömer Eşki, Bulgaristan’da yapılacak seçimlere katılımın önemini belirterek, “Oy kullanabileceklerden ricamız bu seçimlere katılarak soydaşlarımıza güç vermeleridir. Oy kullanılmasını kolaylaştırmak için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Unutulan Soykırımlar Tekrarlanır

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in “Unutulan soykırımlar tekrarlanır” sözünü hatırlatan Eşki, Bulgaristan'da yıllar önce yaşanan zulmün unutulmaması ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için parlamentodaki Türk varlığının artırılması gerektiğini ifade etti. Eşki, “Oyunuzu Bulgaristan’da kullananlar aynı zamanda Avrupa Parlamentosu için de oy kullanabilecek. O nedenle oyunuzu mümkünse Bulgaristan’da, değilse İzmir genelinde 10 aynı noktada kurulacak sandıklarda kullanmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Nerede Oy Kullanılabilir?

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu kararına göre oy kullanma işlemi 09 Haziran 2024 Pazar günü 07:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sandık başına gideceklerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı (Liçna Karta) veya pasaportlarının bulunması gerekiyor.

İzmir genelinde oy kullanılacak okullar şunlardır:

Bornova Mesleki Eğitim Merkezi Atatürk Mah. Hürriyet Cad.No:175 /Bornova Batıçim İlkokulu- 1521 Sokak Doğanlar Mah./ Bornova Reşat Turhan Ortaokulu-Gürpınar Mah. 7058 Sok.No:16 Bornova Şehit Gökhan Bayraktar Anadolu Lisesi-Hürriyet Mah. 5152 Sok.No:10 Görece/ Menderes Gazi İlkokulu- 761 Sokak Gazipaşa Mah./ Menderes Şehit Ömer Sarı İlkokulu- Çamlıkule Mah.254/16 Sok.No:13/ Buca Remzi Doğan İlkokulu Hürriyet, 1174. Sk. Gaziemir/İzmir Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlkokulu Ortaokulu-Torasan Mah. 577 Sok.No:1/ Urla Mehmet Saka İlkokulu-Kültür Mah. Yunus Nadi Cad. No:22 /Aliağa Soner Değerli Ürkmez Ortaokulu Mersinalanı Mah. Mustafa Kemal Bul.No:2/1 Seferihisar