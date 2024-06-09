ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.
İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi mevkisinde, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Utku Al (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden Al'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu ekipler, Al'ın cansız bedenini sudan çıkarttı.
Utku Al'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa