Feyenoord'da yaşadığı başarılı sezonların ardından rekor bir ücretle Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, burada forma şansı bulmakta zorluk çekmişti. Ardında yaptığı bir röportajda Benfica’da istediği ortamı bulamadığını dile getiren Kökçü, Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Schmidt ile anlaşarak yeniden kadroya dönen Kökçü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Slot’un ilk hedefi Kökçü

Feyenoord döneminde Arsenal başta olmak üzere birçok İngiliz devinin transfer listesine giren Orkun Kökçü’nün, Benfica tercihinin ardından yine Premier Lig’e dönmesi gündeme geldi. Daily Mirror'ın haberine göre, Orkun Kökçü, Liverpool'un transfer listesinde yer alıyor. Jürgen Kloop’un ardından Liverpool’un başına geçen Arne Slot, eski takımı Feyenoord’da beraber çalıştıkları Orkun Kökçü için Benfica’nın nabzını yokladı. Benfica’da çok fazla forma şansı bulamayan Kökçü’nün gönlü ise kulüplerin anlaştığı takdirde Liverpool’dan yana.