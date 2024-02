CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ikinci gününde Dikili’nin ardından Bergama’da da Halk Buluşması’na katıldı. Burada Bergamalılara seslenen Özel, AK Parti iktidarını ve isimlerini vermeden mevcut Bergama Belediye Başkanı AK Parti’li Hakan Koştu ile Bergama Belediye Başkan adayı olan Kınık Belediye Başkanı AK Parti’li Sadık Doğruer’i eleştirdi.

ÖZEL’DEN AK PARTİ’YE İTHAL ADAY GÖNDERMESİ

Konuşmasında 2019 yerel seçim sonuçlarına atıfta bulunan Özel, “Bergama’da yerel seçimlerde içimiz buruldu, yüzümüz asıldı. 5 sene sabrettik. Maalesef Bergama 5 senedir halkçı belediyecilikten uzak. Rantçı belediye var burada. Ben bu meydana eyleme geldim. Köylülerimizin emek emek biriktirdiği taşınmazlarını mallarını ücretsiz belediyeye devrettiler. AK Parti’nin belediye başkanı geldi köylünün malını parsel parsel sattı. 2,5 milyon metrekare köylünün tarlasını çatır çatır sattı. Bugün geldim baktım. Başkan adayı değişik. Dışarıdan bir tana ithal aday getirmişler. Bergama’nın seçtiği adaya kayyum getirmişler gibi belediyedeki TİS’te belediye başkanı yok, dışarıdan gelen ithal aday TİS görüşmesi yapıyor. O koltukta kimin oturacağına öyle kimse karar veremez. Ona Bergamalılar karar verir. Bergama Tayyip Bey’in kayyumuna geçit verecek mi? Yeni aday slogan yazmış. ‘Bergama ve Bakırçay kalkınacak’ demiş. Yahu seni gönderen de bundan önceki belediye başkanlarını gönderen kişi aynı. Mevcut belediye başkanı kendisini kalkındırmış. Bunu ben söylemiyorum. Kız kardeşi söylüyor. ‘Bizim böyle bir malımız yoktu. Bakın’ diyor. O yüzden bizim ithal bir adaya değil, 25 gündür Bergama’da olan değil 25 yıldır emek veren bir adaya ihtiyacı var. O da bizde. 25 yıl boyunca Bergama’da ev ev hastaları iyi etti. Siz şifayı onda buldunuz. Şimdi Bergama’yı iyileştirmeye geliyor. Doktor Tanju Çelik, Bergama’ya iyi gelecek. Biz halkçı belediyeleriz. Biz gitmeden AK Parti’nin yalanları gidiyor. ‘Gelirlerse yardımları kesecekler’ diyorlar. Son 5 yılda yapılan yardımlara bir bakın” dedi.

“BUNDAN SONRA KISA ÇÖP-UZUN ÇÖP YOK”

Özel ayrıca, İzmir’de aday gösterilmeyen aday adaylarının girdiği tartışmalara karşılık vermek için de Bergama’da aday gösterilmeyen aday adaylarını da seçim otobüsüne davet ederek aday olan Çelik ile birlikte beraberlik pozu verdi. Özel, “İşte eskisi de burada yenisi de burada. El ele vererek Bergama’ya iyi gelecekler. Herkes şunu bilsin ki bu partide herkese görev var. Hepsini bir yerlerde göreceksiniz. Bu parti hepinizin baba evidir. Herkes baba evine doğar. Bunu AK Partili ve MHP’li kardeşlerime söylüyorum. Sonuçta hepinize söylüyorum. CHP sizin babanızın ve dedenizin evi. CHP hereksin içine doğduğu bir baba evidir. Herkes bilir ki dara düşerse baba evinin çorbası kaynaktadır. Herkes bilsin ki bu evin kapısı herkese açık. Bu evin tapusu bende değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nda da değildi. Ne rahmetli e-Ecevit’te ne de İsmet İnönü’de. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk’ündür. Bu baba evi hepimizin. Mazlum, mağdur ve itiraz eden kim varsa baba evine davet ediyorum. Sürekli yalanlarla oy toplayanlar var. Açlık var ‘Ezanı dindiremeyecekler’ diyor. Ocaklarda tencere kaynamıyor ‘Ülkeyi bölemeyecekler’ diyor. Yahu bir bölünme tehlikesi olsa Tayyip Erdoğan çağırdığında kefenle havalimanına koşturanlar değil, Çanakkale’de kefensiz yatanlar var. Biz varız biz! Kendi evlatları bedelli, vatan evlatlarının şehitliği üzerinden siyaset yapıyorlar. Bundan sonra kısa çöp uzun çöp yok. Bundan sonra uzun adamdan hakkını alacak” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A 3 BİN LİRA ÇIKIŞI

Emeklilere verilmesine karar verilen bayram ikramiyesi üzerinden de iktidarı yaylım ateşine tutan Özel, “Biraz önce Recep Tayyip Erdoğan emekliye bayram ikramiyesini açıkladı. Biz ikramiye için bir asgari ücret demiştik. Bugün 17 bin lira. ’17 bin lira yapamayız 5 bin lira yapacağız’ diyorlardı. Biraz önce açıkladılar 3 bin lira yapmışlar. Bir kilo et 600 lira olmuşken, bu kadar açlık varken emekli ikramiyesine yapılan zam bin lira. 10 bin lirayla emeklinin geçinmesini bekliyorlar. bu memlekette bununla geçinilmez. 17 binle de geçinilmez. Yoksulluk sınırı 52 bin lira. Maalesef bu memlekette insanlardan oy isterken ‘milletim’ diyenler, sandıktan sonra milletini unutuyorlar. Eğer bu seçimlerde Bergama’daki AK Partililer, MHP’liler bu emekli ikramiyesinden sonra da onlara oy verirlerse bu böyle devam eder. Ama sarı kart gösterirlerse dur derlerse görün bakalım neler oluyor. Yerel seçimlerde katılım çok önemli. Eşinizi dostunuzu şimdiden yoklayın. ‘Oy vermem’ diyen varsa ikna edin, kolundan tutun sandığa götürün. Hem memleketin hem de Bergama’yı kurtarın” diye konuştu.

TUGAY: İZMİR SAHİPSİZ DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da “‘Bana artık hoş geldin’ demeyin. Ben artık buraya gelenlere hoş geldin diyeyim. Ben artık Bergamalıyım. Yıllardır gelip gittiğim ve kültürüne, kültür mirasına, tarımına, çiftçisine her türü insanına hayran olduğum Bergama’ya artık İZBB Başkanı olarak hizmet etmekten duyacağım onurunu size tarif edemem. Dünyanın en eski şehirlerinden birinde bizim önümüzde hiçbir sorun halledilemez olamaz. Ben Tanju Başkanımızla birlikte her şeyinizi emanet almaya hazırız. Bundan sonra küçücük çocuklarımız, en yaşlı emeklilerimiz, çalışan emekçilerimiz, esnafız, çiftçilerimiz her zorluğunda bizleri yanında görecek. Bizler her adımda yanlarında olacağız. Emeklilerimizin sıkıntıda kalmasına, çocuklarımızın sahipsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz bu ülke sahipsiz değil. Bergama ve İzmir sahipsiz değil. Bundan sonra bayrak bizde. Ve bundan sonra o bayrak çok daha yüksekte olacak” dedi.

ÇELİK: MİRASIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik de “Bergama’mızın her köyünü, mahallesini karış karış bilirim. Büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği, ömrümün önemli bir kısmını harcadığım şehrimize hizmet etmekten şeref duyarım. Türkiye iktidarını biz de Bergama’da kuracağız. 137 mahallesiyle bir birlik olacağız, kazanan Bergama olacak. Bugüne kadar Bergama2da aş taş üstüne koymuş tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. 1 Nisan’dan sonra bu bayrağı ben taşıyacağım. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Bergama’yı hak ettiği yere taşımaya hazırım. Tarihi mirasımıza sahip çıkacağım. Yaşan bir Bergama için çalışacağım. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Bergama’mızın Kozak Çevre yolu Projesi artık bir proje olmaktan çıkmıştır. Bu bir zorunluluktur. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bergama iktidar partisinin olmazsa bu hizmetleri alamaz diyorlar. biz, Bergama için devletimizin kapısını çalan ve alana kadar o kapıdan ayrılmayanlar olacağız. Ülkemizin ve Bergama’mızın en büyük sorunu işsizlik. Organize sanayi ve liman projeleri hızla ilerliyor. Yakın zamanda yaklaşık 30 bin işçiye ihtiyaç olacak. Belediyemizde meslek fabrikası uygulamasını hayata geçirerek iş gençlerimizin iş bulmasına yardımcı olacağız. Böylelikle Bergama’dan beyin göçünü engelleyeceğiz” diye konuştu.

“1 NİSAN SABAHI BELEDİYEYE CHP BAYRAĞINI DİKECEĞİZ”

CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz da “Size söz veriyorum 1 Nisan sabahı belediyeye CHP bayrağını dikeceğiz. Bu coşkuda yerelde ve genelde iktidarın ayak seslerini duyuyoruz. Bergama tertemiz, tek ayağının üstünde 9 yalan söylemeyen Tanju Çelik belediyeciliğiyle tanışacak” ifadelerini kullandı.