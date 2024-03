CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyareti sırasında Bayraklı'da Deprem Anıtı'nda halka seslendi. Mini miting öncesinde, 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşın anısına yapılan deprem anıtını ziyaret eden Özel, burada karanfil bıraktı.

Özgür Özel'in Halka Seslenişi

CHP Lideri, Deprem Anıtı Meydanı'nda topluluğa hitap etti. Konuşmasına, "Başkanım Konak'tan Bornova'ya geçerken 'Bayraklı'da benim yoldaşlarıma merhaba demeden geçerseniz olmaz' dedi. Buraya geldim. Ramazan gereği birazdan iftar olacak. O yüzden sizi çok tutmak istemiyorum. Yağmur altında tutmak istemiyorum" ifadeleriyle başladı.

"Büyük Bir Kumpas İçindeyiz"

Özgür Özel, konuşmasında ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. "Büyük bir kumpas içindeyiz" diyen Özel, siyasi ve sosyal gelişmelerle ilgili halkı bilgilendirdi.

Özel'in konuşması şu şekilde;

"İZMİR'İ DİNLİYORUZ"

Şu mesajı hep birlikte vermeliyiz. Birileri diyor ki efendim 'Cumhuriyet Halk Partisi acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i dinlemiyor mu?' Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz. Okuyoruz, anketler yaptırıyoruz. Taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz. Geçmiş dönemlerde partimize hizmet eden tüm belediye başkanlarımız çok kıymetli. Ancak İzmir'in beklentisi, İzmir'in en önemli talebi büyük bir değişim, büyük bir dönüşümden yana. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de iki önemli aksı var. Bunlardan bir tanesi kadınlar. Bugüne kadar Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetin kurtuluş mücadelesinin ilk kurşununun sıkıldığı ve düşmanın en nihayetinde denize döküldüğü bu kentte. Atatürk bütün dünyada, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden yıllar önce kadına seçme seçilme hakkı vermişken, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir kadın devriminin zamanı gelmişti. Bugüne kadar partimizde toplam altı kadın belediye başkanımız vardı. Bugün hepsi seçilecek yerden, İzmir'in en büyük beş ilçesinden üçünde ve toplam otuz ilçeden dokuzunda kadın adaylarımız var. Atatürk'ün kızlarını Atatürk'ün kentine emanet ediyorum.

"İRFANIMIZ VAR"

Atatürk Cumhuriyeti canı bağısına kurtardı ve kurdu. Cumhuriyeti kurduktan sonra Cumhuriyeti emanet etti. Vallahi genel başkanlara emanet etmedi. Milletvekillerine de emanet etmedi. Askere, genelkurmay başkanına da emanet etmedi. Kendisi ordu komutanıydı. Ordunun başkomutanına da emanet etmedi. Kime emanet etti? Gençlere emanet etti. İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinin en önemli kısımlarından bir tanesi en önemli özelliği de gençlere duyduğu güven ve gençlere verdiği görevdir. Otuz adayımız var. Bunların on ikisi kırk yaş altında ve işte Bayraklı'da. Üç dönem önce gençlik kollarında genel sekreterlik görevi yapmış. Üç dönem gençlik kolları yöneticiliği yapmış. Son dönemde Bayraklı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevi yapmış. Beş yıldır belediyede deneyimli örgütten gelen otuz yedi otuz dokuz yaşında İrfan'ımız var. 12 tane 40 yaş altı başkan adayımızı laik İzmir'e emanet ediyorum. İrfan Önal kardeşimizi de Bayraklı'nın güzel insanlara emanet ediyorum. 30 belediye başkanı ve takım kaptanı Cemil Tugay var, onu da sizlere emanet ediyorum. Türkiye'nin 4 bir yanında büyükşehir ve ilçe belediye adaylarımız var. Her birinden dürüst yönetim bekliyoruz. Ancak 2 başkanımızdan ayrı bir beklentimiz var. Bayraklı 2020 yılında bir büyük deprem yaşadı. 117 canımızı kaybettik. Bu enkazların başında göz yaşı döktük. Şimdi bu 2 arkadaşımızın temel görevi depremde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm işlerin takipçisi olacaklar. Hangi yetkilerini kullanmaları gerekiyorsa kullanacaklar. Bir daha aynı gözyaşını yaşamamak için ikisine de çok inanıyorum. Her ikisinin kapısı herkese açık. Bayraklı'nın depremsellik, kentsel dönüşüm sorunu ve depremzedenin mağduriyeti İrfan Önal'a, Cemil Başkana, Özgür Özel'e emanettir.

LOGOSUZ VE ERDOĞANSIZ AFİŞLERE GÖNDERME

Büyük bir kumpasın içindeyiz. Birileri İzmir Büyükşehir'e aday olmuş. Türkiye'nin her yerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri var. İzmir'de adayın yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi yok. Ampul asla yok. Bazen mikroskopla ara, bazen onu da koymuyorlar. İzmir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı gizleyerek, ampulü gizleyerek, AK Parti kimliğini gizleyerek propaganda yapıyorlar. ve İzmirli'den o istiyorlar. Kardeşim sen İzmirli'den o istiyorsun da o istiyorsun da bak İrfan Önal'ın genel başkanı burada. Logosu yakasında Atatürk'ün ilkeleri altı oku burada. Içimizde ise dışımıza. Peki.

"BIYIĞI DÜZELTEN ADAYA SORUYORUM, NİYE SAKLIYORSUN?"

İzmir'in İzmir'in aday olunca saçını sakalını toplatan, bıyığını düzelten adayına soruyorum. Kardeşim İrfan'ın genel başkanının ne dediği belli. İrfan genel başkanını saklamaz. Sen genel başkanını niye saklıyorsun? Atatürk'le ineniye iki ayı aç diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de? Senin genel başkanının elini öptüğü fesli delikadir gün gelince Atatürk heykelleri devrilecek yerlerde köpekleşi gibi sürüncek diyordu. Fesli delikadir. Keşke Yunan kazansaydı da bu İzmir Türkiye'de hiç olmasaydı diyordu. Bu adamlar şimdi gelmişler İzmir'de belediye başkanı olmak istiyorlar. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de.

AK PARTİ'YE 'DÖNÜŞÜM' GÖNDERMESİ: RANTSAL DEĞİL HALKSAL

2020 depremi sornasında AK Parti'nin ayrımcılık yaptığını aktaran Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ise konuşmasında, "Bayraklı'da yüzlerce binamız yıkılmışken yine burada bir ayrımcılığa gitti. Afet bölgesi ilan etmesi gerekirken, afet bölgesi ilan etmediği Bayraklı'mızda bizi yine sorunlarımızla, bu acımızla baş başa bıraktı. Biz o günden sonra yaptıklarımızı kısaca anlatmak istiyorum. Depremin hemen ardından bu yıkılan binaların yanında belediyelerimiz de kendi yaralarımızı sarmaya çalıştı. Yitirdiğimiz canlarımızı hep beraber enkazlardan kurtarmaya çalıştı. Ve yine hakikatsinden de kentsel dönüşüme depremde yıkılan binalarımızın yapılması sürecinde de yine döndük baktık ki AKP yine burada ikircikli bir tabir içerisinde. Birçok yerde afet bölgesi ilan edilip, kamu eliyle, devlet eliyle yapılması gerekenler İzmir'de maalesef o gün yine yapılmadı. O gün geçmiş durumlardan, yasalardan kazanılmış olan haklarımızın korunmasıyla ilgili, yani 8 katlı apartmanlarımızın 6'ya düşmemesiyle ilgili Mansuroğlu, Manavkuyu bölgemizde hızlı bir şekilde bir kalpler notasyonu geçirdik. Bu beraberinde neyi getirdi biliyor musunuz? Yer yer yüzde otuz kırk inşaat artışlarını getirdi. Yine baktık ki vatandaşlarımız inşaatlarını yapamıyorlar. Hemen akabinden bizler kaynaklı olmayan ekonominin yönetilmeyen ekonominin sonucunda inşaatlarımız başaramadığı için biz yine belediyeli olarak parsel bazında yüzde yirmi emsal artışı getirdik. Ada bazında yüzde otuz inşaat artışı getirdik. Bu beraberinde sadece bayraklımıza 10 milyarın üzerinde bir artı değerin kamu eliyle, belediyeler eliyle verilmesi demek. Şunu biliyoruz, biz zorda olduğumuza da kendi dayanışmamızla bütün sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Depremden hemen sonrasında az önce bahsettiğim emsel artışları gibi bizler kendi vatandaşımızın bütün süreçlerinde dayanışma içerisinde olacağız. Sorunlarını hep beraber çözeceğiz. Ben burada seçildiğim andan itibaren Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır ilk 100 günümüzde hali hazırda sorun olarak birçok noktadaki yollarla ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz. Yine AKP'nin yönetemediği ekonominin sonucunda birçok noktada ev kadınlarımız için, çocuklarımız için kreş hizmetlerini alacağız. Yine kent lokantalarıyla dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olacağız. Mama desteğiyle çocuklarımıza destek olacağız. Kazandıracağımız aktif yeşillerle beraber bayraklımıza 270 dönümlük aktif yeşiller kazandıracağız. Bunlar ilk etapta gelir gelmez yapacağımız işler. Ama şunu biliyoruz ki insan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Biz yarın depremde yıkılmaya mahkum evlerde yaşamak zorunda değiliz. Bundan da biz emsal artışlarıyla beraber vatandaşlarımızın taleplerini alarak yerinde herkesin hak ettiği parselden dönüşerek adaya giden bir dönüşümü hep beraber uygulayacağız. Planı da uygulaması da sonraki müşavirlik hizmetlerini de belediye şirketleri eliyle yapacağız. Vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmadan plana artı uygulamasını, müşavirliğini yapacağız. Bunun yanında da arkadaşlar, evet genel başkanımız aramızda, birazdan sözleri kendisine bırakacağım. Ama şunu söyleyeyim, biz rantsal dönüşümü değil, halksal dönüşümü yapmak için göreve talibiz. 99 yılından bu yana rahmetli Bülent Ecevit'in İstanbul'umuza kazandırdığı 400'ün üzerindeki yeşil alan AKP döneminde ranta talan ettirildi. Şu an oralarda rezidanslar, AVM'ler bitti. Bizim onlardan en temelde anlayış farkımız bu arkadaşlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı programının ardından Bornova'ya geçti.

Özel, Bornova ilçe başkanlığının düzenlediği iftar programında Bornovalılarla bir araya geldi.