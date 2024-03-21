CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin detaylarını öğrenmek için TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri sundu. Ancak, Kılıç'ın 17 Bakanlığa yönelttiği sorulara sadece 4 Bakanlık yanıt verdi.

Kılıç'ın soru önergelerine yanıt vermeyen 13 Bakanlık arasında Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret Bakanlıkları bulunuyor.

Yanıt veren Bakanlıklar arasında ise sadece Enerji ile Ulaştırma Bakanlıkları yer aldı. Enerji Bakanlığı, hiçbir dernek veya vakıfla protokol imzalanmadığını belirtirken, Ulaştırma Bakanlığı Ankara ve İstanbul'da iki adet bedelsiz protokol imzalandığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları ise protokol yapılan dernek ve vakıfların isimlerini açıklamadılar.

Sevda Erdan Kılıç'ın bu soru önergeleriyle kamuoyunu bilgilendirme çabası devam ederken, gözler Bakanlıklardan gelecek olan yanıtlara çevrildi.

KILIÇ’TAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bakanlıklara şeffaf davranma çağrısında bulundu:

“15 Ocak 2024 tarihinde 17 bakanlığa da ayrı ayrı hangi dernek ve vakıflarla ilişkileri olduğunu, hangileriyle protokol yaptıklarını, bu protokollerin içeriklerini sordum. Bu 17 bakanlıktan sadece Enerji ve Ulaştırma Bakanlıkları sorduğum sorulara şeffaflıkla yanıt verirken, 2024 yılı bütçe konuşmasında gerici vakıf ve derneklerle protokoller yaptığını itiraf eden Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı soruları geçiştirmekle yetinmiş, 13 bakanlık ise yanıt vermeye tenezzül dahi etmemiştir.

TEK CÜMLELİK YANIT

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla ve öğrenci menfaatleri gözetilmek suretiyle Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından protokoller hazırlanmakta ve imzalanmaktadır’; Milli Savunma Bakanlığı ise ‘Bakanlığımızca icra edilen tüm faaliyetler ilgili mevzuat esaslarına göre yürütülmektedir’ demekle yetindi. Türk milleti adına bir kez daha soruyorum. Hangi dernek ve vakıflarla, hangi protokolleri imzaladınız ve bu protokollerle kimlere, ne kadar ödeme yaptınız?

NEDEN GİZLİYORSUNUZ?

Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdinin cebinden çıkan vergilerle yapılan bu harcamalar halktan neden saklanıyor? Vatandaş yokluktan sıkacak kemer bulamazken kamunun kaynakları; ne olduğunu, kim olduğunu bilmediğimiz dernek ve vakıflara içerikleri açıklanmayan protokollerle dağıtılıyor. Vakıf, dernek adı altında bazı cemaatler de bundan besleniyor. Neden susuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz? Vatandaşın vergilerini kamuya harcamak yerine nerelere peşkeş çektiğinizi açıklamak zorundasınız.”