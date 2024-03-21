Bunlar da ilginizi çekebilir

Özel ardından saat 13.00'te Aliağa, 14.30'da Menemen, saat 17.30'da da Çiğli'de halka seslenecek.

Özel'in 24 Mart Pazar günü mesaisi Foça'dan başlayacak. Özel, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda saat 11.00'de Foçalılara seslenecek.

Özel'in 22 Mart Cuma günündeki son programı ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in proje lansmanı olacak. Program saat 20.30'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak.

Akşam saatlerinde ise Konak Mehtap Mahallesi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

Ardından saat 17.30'da Buca İttifakı Buluşması'nda Işılay Saygın Meydanı'nda (Eski Kasaplar Meydanı) halka hitap edecek.

Roman buluşmasının ardından saat 16.00'da Mithatpaşa ve İnönü caddelerinde üstü açık bir otobüsle halkı selamlayacak.

Daha sonra saat 14.00'te Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Roman vatandaşlarla bir araya gelecek.

Öğleden sonra saat 12.00'de Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret edecek ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

22 Mart Cuma günü saat 10.00'da Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Nikah Evi üstünde yer alan Kent Restoran'da, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.