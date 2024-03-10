CHP Lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili "İzmir'deki seçim çalışmalarına destek veriyor mu?" sorusuna, "Tunç Soyer İzmir’e destek veriyor, verecek de… İzmir'de de katılacak. İzmir’e destek vermemesi, İzmir’de kendisi açısından telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır" ifadeleriyle yanıt verdi.

İzmir Seçim Çalışmalarında Birlikte Olacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Özel, Tunç Soyer'in İzmir'deki seçim çalışmalarına destek vereceğini ve birlikte çalışacaklarını vurgulayarak, Soyer'in İzmir'e destek vermemesinin, kendi açısından telafi edemeyeceği bir tahribat yaratacağını belirtti.

"TUNÇ SOYER İZMİR'E DESTEK VERECEK"

'Soyer İzmir'deki seçim çalışmasına destek veriyor mu?' sorusuna yanıt veren Özel, ""Tunç Soyer İzmir’e destek veriyor, verecek de… İzmir'de de katılacak. İzmir’e destek vermemesi, İzmir’de kendisi açısında telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır. " dedi. .

GÖREV VERDİM KABUL ETMEDİ

İmamoğlu-Soyer görüşmesini anlatan Özel, "Tunç Soyer, Ekrem Bey'i aradı, Ekrem Bey beni aradı 'Tunç Soyer beni aradı mitinge katılmak istiyor' dedi. 'Ben de uygun olur, kendisine selamlarımı söyleyin' dedim. İzmir'de çok dengede mevzu vardı. 4-5 isim vardı. Tunç Bey'e anketini gösterdim. Anket bu sonuç bu diyerek. Bir şey demedi. 'Biz de daha iyi anketler vardı' dedi. Sonuçta parti karar vermiş. Ben davet ettim, çok iyi sohbet ettik. Kendisine görev teklif ettim. Yurt dışı temsilciliklerden sorumlu olma göreviydi. Düşünmek istediğini, onore olduğunu, böyle düşünmemizin kendisini memnun ettiğini, şimdilik görevi kabul edemeyeceğini düşündü" dedi.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR'İ BİR KADIN TEMSİL ETMELİ"

Büyükşehir'e bir kadın aday koyulması gerektiğine dikkat çeken Özgür Özel, "İzmir bugüne kadar 6 tane kadın aday olmuş. 9 kadın adayı seçilecek yere koyduk. Bu muhteşem bir şey. İzmir'e bir kadın büyükşehir belediye başkan adayını CHP'nin koymamasını doğru bulmuyorum. O tanırlılıkta birinin mutlaka yetişmesi lazım. 12 adayım 40 yaş altı. Sokağı inanılmaz heyecanlandıran değişim yaptık. İnanılmaz bir yerel yönetim devrimi yapıyoruz İzmir'de. Bu eskileri kötülemek değil. Önceki dönem arkadaşlarımızdan birçok yerde istifade ederiz. Yaş ortalaması 43 olan bir yaş ortalamasıyla yönetiyorum partiyi. Çankaya CHP'nin amiral gemisidir" dedi.