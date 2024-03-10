Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Torbalı’ya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Torbalı’nın Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar ile birlikte, yeni dönemde hükümetin tam desteği ile büyük bir atılım yapacağına inandığını ifade etti. Tunç, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu vurguladı.

Hükümetin Tam Desteğiyle Atılım Yapacak

Torbalı'daki ziyareti kapsamında ilk olarak Adalet Sarayı’nı ziyaret eden Tunç, kadın personele karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Siyasi programları çerçevesinde AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı'na geçen Tunç’a ziyaretinde, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar eşlik etti.

Fiziki Eksikliklere Çözüm

Adalet Sarayı'nın fiziki olarak Torbalı’ya yetmediğini belirten Tunç, bu sorunun ek bina ile çözüme kavuşturulacağını açıkladı. Torbalı'nın hızla artan nüfusu ve öne çıkan sanayisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "15 yıl önce Torbalı Adalet Sarayı'nı biz inşa etmiştik ve hizmete açmıştık. Ancak o dönemdeki ihtiyaca cevap veren bina şimdi yetmemeye başladı. Fiziki eksikliği ek bina ile gidererek, yeni mahkemeler kurarak Torbalı'ya daha etkin bir hizmet sunmayı planlıyoruz" dedi.

TORBALI GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ ÖNCEDEN DENEYİMLEDİ, ŞİMDİ YENİDEN AK PARTİ ZAMANI

Yerel seçime dair de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Torbalı’da daha önce gerçek belediyeciliğin örneklerinin görüldüğünü belirterek, "Biz Torbalı'yı 2014-2019 döneminde AK Parti olarak yönettik. Hemşehrilerimiz neler yaptığımızı çok iyi biliyor. Gerçek Belediyecilik, Torbalı'nın daha önce deneyimlediği bir konu. İnşallah Özgür Erman Çağlar kardeşimle birlikte, Torbalı’da Gerçek Belediyecilik yeniden başlayacak, bizler de kendisine hükümet olarak her zaman destek olacağız" dedi.

TORBALI'YI YÜKSELTECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah yeni dönemde Özgür Erman Çağlar ile birlikte Gerçek Belediyecilik yeniden başlayacak. Çünkü Torbalı en güzel hizmetleri hak ediyor. Özellikle şehircilik ve altyapı yatırımları konusunda projelere ihtiyaç var. Özgür kardeşimizin hazırladığı tüm projelere biz de hükümet olarak destek vereceğiz inşallah. Torbalı’nın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Torbalı'yı büyütecek, daha da yükseltecek projeler hayata geçtiği zaman, Torbalı'mız inşallah daha da farklı olacak" dedi.