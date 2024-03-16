CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'da düzenlenen halk buluşmasında, partisini hedef alan 'para sayma' soruşturması üzerine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özel'in Açıklamaları

Özgür Özel, konuşmasına "Çekincemiz yok, paranın harcandığı bina belli" ifadeleriyle başladı. Partisine yönelik yapılan soruşturmaya ilişkin olarak, CHP'nin net bir duruşu olduğunu ve herhangi bir çekincesinin olmadığını belirtti.

AK Parti'ye Eleştiri

Özel, konuşmasında AK Parti'yi de eleştirerek, parti liderlerinin seçim kampanyalarında gerçek gündemi öne çıkarmak yerine muhalif partilere yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Seçim Stratejisi

CHP Genel Başkanı, seçim stratejilerini de değerlendirerek, partisinin halka yönelik vaatlerine odaklanacağını ve siyasi rakipleriyle polemiğe girmek yerine gerçek sorunlara çözüm üreteceğini vurguladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Van mitinginde konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi gündemdeki 'para sayma' görüntüleri üzerinden hedef almıştı. Erdoğan, "Kurdukları çarpışık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi" iddiasında bulunmuştu.

Devamında iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Özel, emeklilerin enflasyonun çok altında kalan aylıkları eleştirdi. Hükümetin er şeye para bulunduğunu ancak emekliye para bulunamadığını kaydeden Özel, "4 gençten üçü bavulları kafasında toplamış. Asıl beka sorunu bu" dedi.

Partisinin Isparta adayı Atakan Yazgan için seçmenden oy isteyen Özel, "Biz İsparta ittifakıyız. Türkiye ittifakıyız. Atakan Yazgan kazanacak, Isparta kazanacak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ve İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifade vermişti.