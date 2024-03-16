AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin gerçek yüzüne dikkat çekti. Erdoğan, "CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar, şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Van Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması, bölgedeki siyasi gündemi yakından takip edenler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Seçim Atmosferi

Miting alanında seçim atmosferi hakimdi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen mitingde, Erdoğan'ın sözleri sık sık alkışlarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Biz Van'a düşen gönlümüzü hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta size koşuyoruz. İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP ve adayını sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler.

"İŞİN İÇİNE DESTE DESTE PARALARIN DA GİRMESİYLE OYUN İYİCE KİRLENDİ"

* Kurdukları çarpışık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Yalan üstüne yalan söyleyerek etrafa saldırarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

* Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıklarda bulunduk. Demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Kimi zaman darbeler, kimi zaman siyasi-ekonomik krizler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.

"CHP DEDİĞİNİZ CHP DEĞİLDİR"

* Bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar, şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının bir siyasi faaliyetini, projesini gördünüz mü? Göremezsiniz. Bu yapının tek misyonu Türkiye aleyhine ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği için çalışan sadece biz varız.