Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'de belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından mevcut belediye başkanlarından gelen tepkileri ve yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Partililik aday olmayınca küsmek, kaçmak, başka yere gitmek, bugüne kadar rakip gördüğün partilere, gelseler İzmir'in iliğini kemiğini sömürecek partilere katkı sağlamak değildir. Ben isyan edip de başka partilere gidip de istifa edip de adından söz ettiren 4 kişiyi değil bunlara tenezzül etmeyip canla başla partisi ve kenti için çalışan kahramanları tebrik ediyorum" dedi.

İZMİRLİ SEÇMENİN BEKLENTİSİ YÜKSEK NOTU KITTIR

Toplantıya da katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in neden aday olmadığı sorusunu yanıtlayan Özel, “Biz Tunç Başkanımızı seviyoruz. Objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği bütün engellemelere rağmen çok önemli işler yapmıştır. Ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek, notu da kıttır. Biz bunu sayın başkanı ile de konuştuk. İzmir de çok daha yüksek beklentilere sahip. Biz İzmir’de belki de ülkenin başka coğrafyalarında bu yaptığı işlerle yüksek beğeni oranları yakalayabilecek belediye başkanlarımızdan İzmirlilerin bir yenileşme, gençleşme, dinamizm ve yaptığımız bütün profil araştırmalarında İzmir’in birçok ilçesinde İzmir’e kadın eli değmesine yönelik talep vardı. O yüzdendir ki 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. Bu yüzde 12 tane 40 yaş altı genç listelerde. Biz buradan İzmir’in ve Türkiye’nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın emeği başımızın tacıdır. Başka görev yapacaklar ve partimize katkılar sağlayacaklar. Bugünkü bu kadro yarın İzmir’de CHP belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye adaydır. İzmir CHP’nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. Sokak adayları sevdi. 1 Nisan’dan sonra oy veren ya da vermeyen herkes bu listeye memnuniyet ifade edecek” dedi.

İSTİFALARA TEPKİ

CHP'de belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından mevcut belediye başkanlarından gelen tepkileri ve yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Partililik şunu gerektirir; bir yere aday adayı olursunuz. 40 aday adayı var. Bir kişi seçiliyor. Çeşitli anketlerle ve profil seçiyorsunuz. Anket sonuçlarına göre sahadan 46 milletvekilimiz rapor ulaştırdı bize. Raporlara bakıp bir karar veriyorsunuz. 40 kişiden bir kişi seçiliyor. Geri kalan 39 kişi ben seçilmedim diye küserse ve çalışmazsa burası parti olmaz. Bugün Türkiye’de istifa eden 3-4 kişi konuşuluyor. Gazete manşetlerinde onlar yer buluyor esas bu partinin 3 bin 600 tane aday adayı olup adaylaşmayan kahramanları var. Partililik aday olmayınca küsmek, kaçmak, başka yere gitmek, bugüne kadar rakip gördüğün partilere, gelseler İzmir'in iliğini kemiğini sömürecek partilere katkı sağlamak değildir. Particilik; adaylaşamadığın noktadan itibaren parti için çalışmak, kent için çalışmaktır. Ben isyan edip de başka partilere gidip de istifa edip de adından söz ettiren 4 kişiyi değil bunlara tenezzül etmeyip canla başla partisi ve kenti için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Esas manşet olması gerekenler bunlardır” diye konuştu.

"BAZEN SEÇMENİN SESİNİ DUYMANIZ GEREKİR"

Çiğli ve Karaburun’da yaşanan değişimin nedenini de açıklayan Özel, “Bu değişimler yaptığımız saha çalışmaları ve anket sonuçlarını arkadaşlarla da paylaştık. Bazen seçmen ses verir sesini duymanız gerekir. Değişimi yaptığımız arkadaşlardan biri olan Uygar’la dün konuştuk. Birlikte yol yürümeye karar verdik. Bir diğer arkadaşımızla da akşam saatlerinde görüştük. O da birkaç gün düşündükten sonra bize nasıl katkı sağlayacağını söyleyecek. Hep birlikte çalışacağız. Partilerde değişim olur. CHP’de bir değişim olacaksa bugün ortalama belediye başkanı yaşı 45 ise böyle bir devrim İzmir’e yakışırdı. İzmir’e bakın. 30’da 9 oran bir kadın devrimidir. 1 Nisan’da 9 tane kadın belediye başkanımız olacak. Bu devrimi İzmirli kadınlara emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİME KAPILARI KAPATTI

Çeşme’de de değişim olup olmayacağı merak edilirken Özel, değişimin kapısını kapatarak şunları söyledi; “CHP adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yaşanacak değişim AKP’li belediye başkanlarıyla yeni adaylarımızın devir teslim töreninde yapacağı değişimdir. Bir başka değişim yok.”