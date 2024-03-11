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"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklindeki mesajında Özgür Özel, ailenin bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını ifade etti.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda, Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel , 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı yayımladı.