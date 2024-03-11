Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) düzenlenen basın toplantısında İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Başkanvekili Murat Aydın, İl Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Gür katılım sağladı. Aslanoğlu, yapılan açıklamada “Kadınlar ilgili projelerinden nelerin olduğunu ve bunların aslında ona ait olup olmadığını, akıllara gelen düşüncüleri projeleri sunduğunu sunmak istedik. Seçim çalışması başlamanda önce soruyorsunuz, düzen nasıl kurulur diye. 3 katmanlı bir seçim koordinasyon yapıldı. Biri sıklıkla görülen seçim koordinasyon merkezi il danışma kuruludur. Daha önce de görev yapmış il başkanlarımız ve parti meclis üyelerimiz ve önceki dönemler arkadaşlarımızdan oluşuyor” dedi.

SEÇİMDE AK SAÇLILAR

CHP İl Başkanı Aslanoğlu, seçim çalışmalarında ‘Ak Saçlılar’ın da destek verdiğine işaret ederek “Abilerimizden ve analarımızdan, kız kardeşlerimizden genç olanlar da var Genel olarak AK saçlılar diye tabir ettiği bugüne kadar yüzyıllık çınar olarak getirilen büyüklerimizden oluşuyor. Bunlar seçim tecrübesine sahiptirler. Yapmamız gereken ana fikrini orada oluşturuyoruz. Burada ise sadece girişi oluşturan kurum değil ilk günden beri sahadayız. Bayrağı devredecek belediye başkanlarımızı sahaya davet ederek çalışmalara çıktılar, kendileri de saha programlarıyla ilçelerde çalışmalara destek oluyor. İkinci kısmımız bu çalışmaları yürüten kısmımız SKM yürütme kurulu il başkanınız ve ben, büyükşehir adayı Dr. Cemil Tugay ve şu an görev yapan İzmir milletvekillerimiz var. Bir SKM’nin yürüten işlerini yürüte icra kurulumuz var. Hem kampanyanın detaylarını yürüten arkalarımız ve destek olan arkadaşlar mevcut. Ya da kampanyayı bilen arkadaşlarımız da bize destek oluyor var. İl başkanvekili örgütten sorumlu il başkan yardımcıları ve profesörlerden oluşuyor. Hem büyükşehir belediye başkan adayımızın yakın ekibi tarafından sürdürülen bir çalışma var” dedi.

“OLUK OLUK İNSAN AYRILDI”

Aslanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı ‘Büyük İzmir Mitingi’nde Erdoğan’ın katılımının ardından vatandaşların alandan ayrılması üzerine açıklamalar yaparak “Her geçen gün de gelişen bir kampanya yürütülüyor. Dün AK Parti’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’deydi. Belki ‘başarabiliriz’ dedikleri yolda başaramayacaklarını gördüler. Son yılların en az katılımcı mitingi oldu. Gereken cevabı da İzmir halkı vermiş oldu. Daha kötüsü kendileri açısından AKP’nin başkanı Erdoğan zorla getirilen arkadaşlarının konuşma yapılırken alandan ayrılmaları oldu. Bu ise bugüne dek AKP’ye ya da MHP’ye gönül verenlerin konuşmayı dinlemek istedikleri bir miting değildi. Öyle olsaydı can kulağıyla dinlerlerdi. Koskoca Cumhurbaşkanı konuşurken alandan oluk oluk insanlar ayrıldı. Dün 50 bin kişinin bile olmadığı miting yapmaya çalıştılar” dedi.

SEÇİM YOLUNDA EKONOMİK KRİZ

Aslanoğlu, yerel seçimlere ekonomik şartların zorluğu altında gidildiğinin altını çizerek “Bu seçim dönemine çok zor şartlar altıda giriyoruz. Ev kiralar 14 mayıstan bu yana kat be kat arttı. Kiracılarla ev sahiplerinin mahkemeler düştüğü bir süreci yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın emeklilere hiçbir şekilde para ödeyemediği 10 bin lira maaşla idare etmekte zorundasınız dediği dönemdeyiz. Asgari ücretin 17 bin olduğu ve İzmir’in bırakın merkezinde çepellerinde bile ev kirasına yetmediği bir seçime giriyoruz” dedi.

“UYAN DA BALIĞA GİDELİM”

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Dr. Tevfik Gür, AK Parti’nin İzmir’deki tarım politikasının ‘taklit’ edildiğini belirterek “AKP’nin adayının sunduğu tarım politikasının tamamı sadece branda desteği yer alıyor. Bunları bakanlık eliyle yaptıramayanlar şimdi kalkıp tarımı destekleyeceğiz diyor. Bunlara yaratıcılık öneriyoruz, taklit etmeyin diyoruz. Çiftçilik kırsal yaşamı hayat tarzı olarak meslek edinmiş bir yaşamdır. Bu hobi olarak yapılacak bir meslek değildir. İşin ucunda gıda ve sağlıklı bir yaşam vardır. Açlık, tokluk vardır. Bizler bakanlığın yapamadıklarını yapıyoruz. Tarım bakanlığının eliyle yapması gereken ve kanunlarla verilen bir görevdir. AKP’li adaylar tarıma verilecek desteğinde nasıl da tarımı yok edeceklerini gösteriyor. Piyasanın üzerinde alım garantili tarıma yönlendirildi. AKP’nin tarımla ilgili açıkladığı projelerin çoğu 2012’den beri uygulanıyor. Halkın bir deyimi var ya onunla sesleniyoruz, ‘Uyan da balığa gidelim.’ Hamza Dağ’ın danışmanları keşke onu daha iyi bilgilendirseydi, CHP’nin güçlü olduğu tarım konularına hiç girmeselerdi.

“TARIMI YÖNETEMEYECEKLER”

CHP Başkanvekili Murat Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı tarımsal faaliyetleri sıralarsak sabaha kadar konuşuruz. Aradaki farkı ise şu şarkı sözüyle özetleyeyim: ‘Seninle benim aramda kocaman bir fark var’ diye. CHP’nin ve AKP’nin arasında kocaman bir fark var. Biz üreticiyi, emekçiyi destekleriz, kamu gücünün kamu yararına kullanılmasını amaçlarız. Onların çok sevdiği bir söz vardır, ‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı’ derler. Tarım bakanının bugün yaptıkları bundan sonra yaptıklarını gösteriyor. Zaten çiftçi toprağı terk ediyor ve çiftçi bir kullanımlık ithal tohumla tarım yapıyor. Çiftçi mazota ödediği vergiyle traktörüne mazot koyuyor. Çiftçi sulama suyunu satın alıyor. 1 Aralık 2023 ile Sudan’daki tarımsal alandaki sulama şirketlerini bir gecede tasfiye edildi. Bu neden yapıldı? Neden buradaki çiftçileri desteklemiyorlar. Samanı ve tüm ürünleri ithal eden çiftçiyi yok ve perişan eden bir anlayış İzmir’ tarımını yönetemez. Yönetmeyecekler zaten. Bizim vaatlerimizin taklidini ortaya koyabilirler, onu yapmayacaklar. Uluslararası tarımı destekleyenler çiftçileri kendi tarlalarında işçi haline getirilerek üretim yerine ithalatı destekleyenler İzmir’in bereketli topraklarına ve çiftçisine göz dikmesinler” dedi.

ASLANOĞLU’NDAN ‘MÜTEVAZİ’ ÇIKIŞI

Aslanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü İzmir Mitingin’de “Kedilerini milletin üzerinde görüyor ve onlara tepeden bakıyorlar. Bunlar taklitçilikle politika yapıyorlar” sözlerine ise “Arkadaşlar öyle bir parti ve adaylarından bahsediyorsunuz ki mütevazilikler ile bahsediyoruz. Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu’nu da mütevazi ile tanıyorsunuz. Şimdiki adayımız Cemil Tugay’ı da mütevazi ile tanıyorsunuz. Son kez aday oluyorum diyeni de görüyoruz. Burada ise anlattıklarımıza baktığımızda ise kimin taklitçi olduğunu gördünüz” dedi.