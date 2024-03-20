Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da yapılan bir halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Trabzon'daki seçim anketlerinde CHP'nin önde olduğunu belirten Özel, bu durumda Trabzon'da kardeş belediye protokolü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında yakın ilişkiler kurulacağını ifade etti.

Özel'in Açıklamaları

Özgür Özel, Trabzon'da gerçekleşen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, "Trabzon'da yeni bir hikaye yazacağız" dedi. Mitinge katılanlara yönelik yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vurgu yapan Özel, "Ahmet kardeşimiz belediye başkanı olursa, kardeş belediye protokolüyle Trabzon'da muhteşem bir hikaye yazacağız" şeklinde konuştu.

İttifak ve Umudun İfadesi

Özel, konuşmasında "Biz umudun ve sevginin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Hep birlikte yola çıktı ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda ve vicdanlarda yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. "Buradaki ittifakımızın adı 'Trabzon ittifakı', Türkiye'de adı 'Türkiye ittifakı'dır" diyerek sözlerine devam eden Özel, konuşmasını 'Kırmızı-beyaz' ve 'En büyük Türkiye' sloganlarıyla sonlandırdı.

Emeklilere Zam Çağrısı

Özgür Özel, Trabzon'daki konuşmasının ardından Giresun'a geçerek burada da önemli açıklamalarda bulundu. Giresun'da ekonomik durum ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emekli aylıklarına zam' çağrısında bulundu.