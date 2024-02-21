Cumhuriyet’in 100'üncü yılında 1000 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle üniversite bursu vererek eğitimlerine destek olma kararı alan Pegasus Hava Yolları, “Pegasus Her Adım Geleceğe Burs Fonu” projesini resmi olarak başlattı. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, 20 Şubat 2024 Salı günü Pegasus Hava Yolları Genel Müdürlük binasında projenin imza töreni için bir araya geldi. “Pegasus Her Adım Geleceğe Burs Fonu” projesi kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılında başlayarak öğrencilerin üniversite öğrenimleri tamamlanana kadar devam edecek olan bursların yüzde 25’i, 2023 yılının Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen şehirlerden gelen bursiyerlere veriliyor.

“Pegasus Her Adım Geleceğe Burs Fonu” kapsamında verilen bursların yanı sıra bursiyerlere; Pegasus yöneticilerinden mentörlük desteği, şirket içerisinde staj imkânı, Pegasus liderlerinden havacılık sektöründeki farklı iş alanlarının tanıtımı ve havacılıkta kadın çatısıyla yapılan online/offline oturumlara ve seminerlere katılım gibi ek imkanlar da tanınıyor.

ÖZTÜRK: BURSİYERLERİMİZİN YÜZDE 25’İ DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDEN GELİYOR

İmza töreninde konuşma yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Pegasus Hava Yolları olarak, toplumsal cinsiyet dengesine olan inancımızla yıllardır birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle, Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle üniversiteli 1000 kız öğrencinin eğitimine destek oluyoruz. Genç kızlarımızın Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatacaklarını bilerek verdiğimiz ve bizim için anlamı çok büyük olan bu destekle, TEV tarihinde tek seferde en çok sayıda bursiyere destek olan kurum olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Dayanışma ruhunu hiç kaybetmemek ve 2023 yılının Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası bu bölgelere de destek olabilmek adına aldığımız kararla, bursiyerlerimizin yüzde 25’i depremden etkilenen illerimizden geliyor. Gençleri parlak bir gelecek yolunda desteklemeye ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nitelikli eğitiminde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ise “Her bireyin temel hakkı olan nitelikli eğitimin, cinsiyet gözetmeksizin herkes tarafından erişilebilir hale getirilmesi büyük önem arz ediyor. Türk Eğitim Vakfı olarak 56 yıldır yürüttüğümüz faaliyetlerle gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için gayret gösteriyor, eğitim yolculuklarında öğrencilerimizin destekçisi oluyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkelerini esas alarak bu alanda değer yaratabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu yolculuğumuzda Pegasus Hava Yolları gibi çok değerli eğitim dostu kurumların sağladığı katkılar ise hem topluma örnek hem geleceğe umut oluyor. Pegasus ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla kadın bursiyerlerimize finansal destek sağlamanın ötesine geçerek onlara ilham olacak ve rehberlik edecek çok yönlü destekler sunuyoruz. Kız öğrencilerimizin ve afetzede öğrencilerimizin hayallerine giden yolda potansiyellerini gerçekleştirebilme amacıyla sağlanan bu katkılar çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ülkemizin aydınlık yüzü olacak 1000 üniversiteli kız öğrenciye verdikleri bu destek için Pegasus Hava Yolları’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.