Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) raporunun ABD ham petrol stoklarında 4,1 milyon varil artış gösterdiğini bildirmesi ve OPEC+'nın arzı artırma planları nedeniyle dört ayın en düşük seviyelerine indi. Salı günü Brent petrolü varil başına 77 doların üzerinde, ABD ham petrolü ise 73 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Stoklardaki artış dikkat çekiyor

API'nin verilerine göre, ABD'nin Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezinde ham petrol stokları arttı. Ayrıca ülke genelinde benzin ve damıtılmış ürün stoklarında da büyük bir artış kaydedildi. Bu durum, petrol fiyatlarının daha da düşmesine neden oldu.

OPEC+ Pazar günü yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrekte arz kesintilerini gevşetmeye başlayacağını duyurdu. Bu karar, talep endişeleri ve OPEC dışındaki yüksek üretim beklentilerine rağmen, petrol fiyatlarının hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düşmesine yol açtı.

Singapur'daki aracı kurum Phillip Nova Pte'nin kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, OPEC+'nın daha fazla arz sağlamasının, ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı ve jeopolitik gerilimlerin azaldığı bir dönemde petrol fiyatlarını daha da aşağı çekebileceğini belirtti.