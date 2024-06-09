DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan din adamı Recai Güler, İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın bir ideali olduğunu belirtti.

Güler, "Şehitlik'te, Bağlar'da ve Diyarbakır'ın diğer sokak ve köşelerinde dinimizi insanlara anlatmak için ömrünü adamıştı ve bu uğurda hiçbir şeyden çekinmiyordu. 'Tehditler var, evimde oturayım' demedi, ne gerekiyorsa onu yaptı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Güler, Filistinlilerin gösterdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Programa, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyeleri Şeyhmus Tanrıkulu ve Osman Aktaş ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Aytaç Baran Diyarbakır'da evinden çıkarken 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında, "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.