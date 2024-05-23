Açık artırmada neler var?

1986'da Operadaki Hayalet müzikalinin prömiyerinde giydiği göz kamaştırıcı elbise (Tahmini değer: 200 bin - 400 bin dolar)

Catherine Walker tarafından tasarlanan zarif çiçekli elbise (Tahmini değer: 100 bin - 200 bin dolar)

Daha önce hiç açık artırmada görülmemiş ayakkabılar, çantalar ve şapkalar

Flamenko tarzı gece elbisesi gibi özel tasarımlar

Neden bu kadar önemli?

Bu açık artırma, Prenses Diana'nın moda ikonuyla ve hayırsever kişiliğiyle dünya çapında bıraktığı etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, hayranlarına ve koleksiyonerlere onun eşsiz tarzını yakından görme ve sahip olma fırsatı sunuyor.

Açık artırmanın beklenen getirisi ne kadar?

Müzayede evi yetkilileri, açık artırmanın büyük ilgi görmesini ve yüksek fiyatlara ulaşmasını bekliyor. Özellikle Prenses Diana'nın ikonik elbiselerinin rekor fiyatlara satılması muhtemel.