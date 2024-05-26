İzmir’de stat yapımı için sahasına ilk kazma vurulan kulüplerden olan Karşıyaka’nın yılan hikayesine dönen bekleyişi sürüyor. Proje ile ilgili sürekli bir çalışma olmasına rağmen 26 yıllık hasreti bitmeyen yeşil kırmızılı kulüpte taraftarlar protestolarını devam ettiriyor. Durumu gündemden düşürmek istemeyen bir Karşıyaka sevdalısı çadırlı eylem yaptı. Yıllardır ilçenin göbeğinde harabe olarak otoparka dönen arazide bir taraftar, ailesiyle birlikte çadır kurarak stadın yapılamamasına tepki gösterdi.

İnşaatın yapılacağı yer konusunda daha önceleri Örnekköy ve Çiğli’deki araziler önerilmişti. Son karar verildikten sonra Yalı'daki İlçe Stadı'nın arazisinde bulunan stat 2015 yılında yıkılmıştı. Ancak bir türlü yapıma geçilemeyince atıl durumda kaldı. Karşıyaka'ya yapılacak stat için Ocak 2014 ve Haziran 2017'de gerçekleştirilen iki ihale de açılan davalar, sürecin uzaması ve ortaya çıkan maliyet farkları sonrasında iptal edilmişti. Aradan geçen 10 yıllık süreçte stadın inşaatı için engeller ortadan kalkarken, yeni ihale yapılmayınca arazi 9 yıldır kaderine terk edildi.

AİDATLARA DİJİTAL DÜZENLEME

Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü, diğer yandan 1 Haziran'daki olağan genel kurula hazırlanıyor. Kongre dönemlerinde üyelerin çok eleştirdiği aidat ödeme sorununa dijital çözüm buldu. Yeşil-kırmızılılarda kulüp aidatları elden ödenebilirken yönetim dijital dönüşüm sürecine getti. Yıllar sonra yeniden yayına giren kulübün internet sitesi vasıtasıyla üyeler, kulüp üyeliğine dair bilgileri yönetebilecek, aidat borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini de buradan yapabilecek. Öte yandan Karşıyaka'da kongreye tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan İlker Ergüllü, seçim öncesi divan kurulunu kulübün idari, mali ve sportif faaliyetleri hakkında bilg zverdi.

METİN'İN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Altyapısına 2009'da adımını attığı Karşıyaka'da 2011'de profesyonel olup 12 sene A takımda forma giyen, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 223 maçta yeşil-kırmızılılarda oynayan Metin Peker, kulüpten ayrıldığı ilk yılında Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında ilk kez yuvadan uçarak Kaf-Kaf'ta aynı gruptaki TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Elazığspor'a transfer olan 31 yaşındaki Metin, ilk yılında kupayı havaya kaldırdı.

Karşıyaka'nın grubunda ikinci olan Elazığspor, Play-Off'ta Efeler 09 SFK'yı 3-0 ve 4-0'lık skorlarla eledikten sonra İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki finalde 52 Orduspor FK'yı 3-0'la geçip 2'nci Lig'e çıktı. Daha önce Karşıyaka'yla 2 kez Play-Off'tan eli boş dönen, 2 kez de küme düşme acısı yaşayan Metin, takımın bankolarından olarak şampiyonluk kupasını kucakladı. 21 yıldır şampiyonluğa hasret olan 3'üncü Lig'deki Karşıyaka'dan ayrılan isimlerden Emre Gemici, Onur Kolay, Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Harun Atalay bu sezon gittikleri takımlarda şampiyonluk yaşamıştı.