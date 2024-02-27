Gönüllü olarak İstanbul’dan insanları kendi memleketlerine gitme projesini KİPTAŞ marifetiyle gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ayrıca kentsel dönüşümü de ücretsiz olarak yapacağız. Hazırlıklarımızı tam tamına bir bütün ve dosdoğru olarak yerine getirdik. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu Saadet Plaza’daki iş yerlerini ziyaret etti. Çalışanlara karanfil dağıtan Aydın’a, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Sadıkoğlu da eşlik etti. Aydın, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“AİLELERİN YARALARINA MERHEM OLMAYI GÖREVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başka bir İstanbul diyerek sözlerine başlayan Aydın, “İstanbul’da daha iyi bir yaşam mümkün. Bu sürdürülebilir bir hal değildir. İstanbul tekinsizliğin kol gezdiği bir hale büründü. Büyük bir dağınıklık var. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı herkesi etkiliyor. Esnafımız yaka silkiyor. Sırf tezgahını ayakta tutabilmek için mücadele veriyor. Biz başka bir İstanbul’un mümkün olduğunu güçlü bir inançla dile getiriyoruz. Gelir gelmez geçim sıkıntısından dolayı muzdarip olan ailelerin yaralarına merhem olmayı görevimiz olarak görüyoruz. Her şeyden önce okula aç karna gidip gelen çocuk kalmasın diye kantin kart projemizi süratle devreye sokacağız. Hiçbir çocuğumuz beslenme saatini sınıfın bir köşesinde aç karnına geçirmeyecek. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın bu ihtiyacını giderip kantin kart projesini devreye sokacağız” şeklinde konuştu.

“YENİ EVLENEN ÇOCUKLU AİLELERİN DOĞALGAZ ÜCRETLERİNDE İLK 125 METREKÜPÜNÜ BİZ KARŞILAYACAĞIZ”

Aydın, “Mutlaka insanımızın işsiz gençlerimizin iş bulana kadar toplu taşımada ücretsiz istifadesini sağlayacağız. Yeni evlenen çocuklu ailelerin, ekonomik sıkıntılarını hafifletebilmek adına doğalgaz ücretlerinde ilk 125 metreküpünü büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız. Bunlar acil dokunacaklarımızdır. Taksi meselesini kati bir şekilde çözeceğiz. İstanbul’a 35 bin yeni taksiyi kazandıracağız. Ne pahasına olursa olsun hiçbir gerekçe bunu İstanbul’a getirmemize engel olamayacaktır” dedi.