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Erduran açıklamasında "Genelbaşkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun tensipleriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tarafıma tevdi edildi. Beni bu göreve layık gören başta muhterem genelbaşkanım olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temmel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Erduran, partisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olduğunu açıkladı.

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