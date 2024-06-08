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Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silah kullanımına yönelik bir durumun olmadığını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silah kullanımına yönelik bir durumun olmadığını bildirdi

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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