Denizli'nin Sarayköy ilçesinde su borusu döşenmesi için kazılan kanalın çökmesi sonucu iki işçi toprak altında kaldı.

Haydar Özkaya (66) hayatını kaybederken, bir işçi ağır yaralandı. Tosunlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yeterli önlemler alınmadığı için toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Ağır yaralı işçi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.