Bu anlaşma, belediyede görev yapan 700 işçiyi kapsıyor ve her bir işçiye 37 bin 500 TL ödeme yapılmasını öngörüyor.

Promosyon Anlaşmasının Detayları

Bankalarla gerçekleştirilen maaş promosyonu ihalesine, Seferihisar Belediyesi Jeotermal Anonim Şirketi Genel Müdürü Tayfun İlhan, DİSK Genel İş 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin ve Seferihisar Belediyesi Sendika Temsilcisi Mehmet Ali Uzun katıldı. Uzun süren görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, en yüksek teklifi sunan Türkiye İş Bankası ile anlaşmaya varıldı.

700 İşçiye Büyük Destek

Bu önemli anlaşma kapsamında, Seferihisar Belediyesi’nde görev yapan 700 işçiye, Türkiye İş Bankası tarafından 37 bin 500 TL ödeme yapılacak. Promosyon ödemesi, işçilerin maddi anlamda rahatlamasını ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Seferihisar’a en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Bunu da, mesai arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın emeğini ve haklarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde yaptığımız ihale sonucunda alınacak bu promosyon, personelimize bir nebze destek olacaktır. Emekçi kardeşlerim ve ailelerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.