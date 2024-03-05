Yetişkin, “Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye çalışıyoruz” dedi.

Son dönemde emeklilerin artan taleplerine en güçlü destek, Seferihisar’dan geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini müjdeledi. Başvuru şartlarına göre, başvuran kişinin üzerinde kayıtlı bir taşınmaz ya da araç ve hanede geliri olan ikinci bir kişi bulunmayacak. Şartları sağlayan emekli vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruda bulunabilecek.

NET 2 BİN TL DESTEK

Müjdeyi duyuran Yetişkin, “Seferihisarımızın emektar emeklilerini yalnız bırakmayacağız dedik ve emekli hemşehrilerimize destek müjdesi vermeye karar verdik. Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşehrilerimize 2 bin TL destek sağlıyoruz. Gelin Sosyal Hizmetler Birimimize başvurun, destek projemizden faydalanın. Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.