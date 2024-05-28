Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN’ da ortaklığın beklendiği gibi çalışmadığını ifade etmiş, iki başlılığın ortadan kalkması gerektiğini söyleyerek “devralabiliriz veya devredebiliriz” demişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın teklifine destek vererek, mevkidaşı AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ ya seslendi. Aslanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



SİYASET ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR. ÜRETİLEN ÇÖZÜMLERE DESTEK VEREREK, ORTAK AKILLA, İZMİRİMİZİN DAHA İYİYE GİTMESİ İÇİN BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ.



Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın İZBAN hakkındaki çağrısı ve teklifi İzmir için, İzmirliler için önemli bir fırsat. İZBAN çok önemli bir ulaşım sistemi. Kuruluş aşamasında yerel ve genel iktidar çok anlamlı bir ortaklık ve örnek bir iş birliği sergileyerek hayata geçirmişti. Bu iş birliği İzmir tarihinde hep hatırlanacaktır. Bu işbirliği için hükümete ve büyükşehir belediyemize İzmirliler adına bir kez daha teşekkür ederiz. Ancak büyükşehir belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi, ortak işletmede problemlerin hızlı çözümü çok zor. Ortak karar mekanizmaları içeren bu sistemde işler yavaşlıyor, sorunlar büyüyor. Bu İzmirlilerin sorunu. Bu işte partizanlık yapılmaz. Hem CHP hem de AK Parti İzmir’in çıkarı için birlikte hareket ederek, ortak bir kararla bu ortaklığı sonlandırmalı. Bu karar, kentimizin çıkarı için verilmiş ortak bir karar olarak İzmirlilerin de takdirini kazanacaktır. Hepsinden önemlisi, zaman zaman ulaşımda ve istasyonlarda yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasını, yıllardır yapılmayan sinyalizasyon sisteminin kurulmasını ve teknolojik olarak sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlayacaktır. Bu işi sığ siyasetle boğmadan, tartışma çıkarmadan birlikte çalışarak başarabiliriz. Sayın mevkidaşım AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ da bu işte İzmir’in yararını gözetecektir. Bilal bey “İzmir’in çıkarları için Ankara’ya birlikte gideriz” demişti. Bilal beyde tamam derse, Ankara’ya birlikte gidelim. Ortak bir heyetle, İzmir’in çıkarı, İZBAN’ ın daha verimli çalıştırılması için herkesi ikna edelim. İZBAN’ ın başında kurulan ortaklığı, şimdi İZBAN’ ı sorunsuz işletmek için yapalım.