Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama iddiasıyla eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak sesini duyurdu. Polat, "Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken, neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Tahliyeden önce bu kadar uzun gizlilik kararı olmaması gerekiyordu"

Çocuklarıyla iletişimlerinin çok az olduğunu dile getiren Polat, "Bu konuda çok üzülüyorum. Acı çekiyorum… Devletimizin ve yardımının çocuklar konusunda olabildiğince çağdaş davranması, aile ve çocukların korunmasına ilişkin anayasal ilkelere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahliyeden önce bu kadar uzun gizlilik kararı olmaması gerekiyordu. En doğal hakkımdı suçlandığım konuların ve delillerin neler olduğunun bana bildirilmesi ve en kısa sürede iddianameye dönüşmesini bekledim" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na mektup yazdım"

Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a mektup yazdığını da sözlerine ekledi:

"Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır."

"Kendime izah edemiyorum"

"Takipçilerimin de bizim için iddia edilen suçları işlemediğimizi, burada neden olduğumu anlamadığımı bilmelerini istiyorum. Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken, neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum."