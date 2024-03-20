Aliağa Belediye Başkanı ve MHP Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar, gün içinde sosyal medya hesaplarından Helvacı, Şakran ve Aliağa Projeleri paylaşımlarının ardından saat 20.30’da Mega Projelerini de açıkladı.

Aliağa'nın bir dünya kenti vizyonuyla hazırlanan Mega projeler, kentin ekonomide, turizmde ve eğitim kültürde lider kenti hedefini içeriyor.

Serkan Acar tarafından "Dünya şehri Aliağa için Az Laf Çok İş diyerek gerçekleştireceğimiz M E G A Projelerimiz…" sözleriyle duyurulan Mega Projeler, Havalimanından Yat Limanına, Lojistik Köyden Aliağa-Manisa arasında yapılacak duble yola, Üniversite Kampüsüne, Devlet Hastanesinden büyük bir yarımadayı kapsayan Deltapark’a kadar şehrin gelecek 40 yılına damga vuracak projeler olarak dikkatleri çekti.