Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre hava sıcaklıkları tüm yurtta Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

Cuma'dan itibaren sıcaklıkların 1-2 derece düşmesi beklenirken, bu hafta için Ankara'nın en yüksek 33 dereceye, İstanbul'un 31 dereceye çıkacağı, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Cuma'dan sonra yağmur bekleniyor

6 Haziran'dan itibaren Ege'nin iç kesimleri, Göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yurt genelinde görülmesi bekleniyor.