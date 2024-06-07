İSTANBUL (AA) - Şişli'de yolda gördüğü husumetlisini kovalayan ve silahlı çatışmada yaralayan kişi tutuklandı.

Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde T.S, husumetlisi olduğu öğrenilen İ.D'yi kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında silahlı çatışma yaşanırken, T.S. Hacı Ayşe Sarıgül Camisi'nin avlusuna giren İ.D'yi bacağından yaraladı, ardından silah kabzasıyla darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli T.S'yi ruhsatsız silahıyla birlikte yakaladı.

Bacağından yaralanan İ.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir ruhsatsız silah yerde bulundu.

Şüpheli T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve silahlı çatışma güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İ.D'nin kaçarak cami avlusuna girmesi, tarafların silahla birbirine ateş etmesi, İ.D'nin bacağından vurularak yere düşmesi ve darbedilmesi görüntülerde yer alıyor.