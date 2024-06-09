LÜBLİYANA/ZAGREB (AA) - Slovenya ve Hırvatistan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı.

Slovenya'da 11 listedeki 12 partinin yarıştığı seçimlerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 19.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da ülkesinden 9 vekilin belirleneceği AP seçimleri için oy kullandı.

Öte yandan ülkede AP seçimleriyle beraber referandum da düzenleniyor.



Referandumda vatandaşlar, ötanazi, Ulusal Meclis seçimlerinde tercihli oy, tıbbi amaçlar için uyuşturucu kullanımı konularında oy veriyor.

Hırvatistan'da ise 6 bin 500'den fazla sandıkta 3 milyon 700 bine yakın seçmen, AP seçimleri için sandığa gidiyor.

Seçmenler, 25 seçim listesindeki 300 aday arasından AP'de kendilerini temsil edecek 12 vekili seçmek için sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı.

Hırvatistan'daki oy verme işlemlerinde 70 bin kişi görev yapıyor, 3 bin 676 gözlemci de seçimleri takip ediyor.