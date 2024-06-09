En son 5 Haziran'da Agios Nikolaos plajı ile Pedi köyü arasındaki kayalık bir patikada yürüyüş yaparken görülen Mosley'den bir daha haber alınamamıştı.

Yunan polis yetkilileri, Mosley'nin cesedinin Simi adasındaki bir mağarada bulunduğunu doğruladı. 5 Haziran Çarşamba günü saat 13:30'da, tek başına sahil yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan 67 yaşındaki doktor için başlatılan arama çalışmaları günlerce devam etti. Kavurucu sıcağın etkili olduğu bu dönemde, aramalar sırasında polis, itfaiye, sahil güvenlik ve gönüllü ekipler helikopter, insansız hava araçları ve kurtarma köpeği kullanarak bölgeyi taradı. Ancak Mosley'nin cep telefonunun yanında olmaması, izini sürmeyi zorlaştırdı.

Reuters, cuma günü daha fazla polisin yardıma geldiğini ve arama çalışmalarının genişletildiğini aktardı. Ancak, Mosley'nin hayatta kalma ihtimaline dair umutlar giderek azalıyordu. Bugün itibarıyla Mosley'nin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Michael Mosley, sağlıklı yaşam üzerine yaptığı çalışmalar ve aralıklı oruç diyetleriyle ilgili tavsiyeleriyle tanınıyordu. Yirmi yıldan fazla süredir İngiliz televizyonlarının vazgeçilmezi olan Mosley, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyordu.

Yetkililer, Mosley'nin ölümüne ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Ölüm nedeni ile ilgili yapılacak otopsi ve incelemeler sonucunda daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.