Havaların ısınmasıyla birlikte evde geçirilen zamanların azaldığı, park ve bahçeler ile mesire alanlarında vakit geçirme talebinin arttığı bu dönemde, piknik ve kamp yapmayı sevenler için ideal ürünler ŞOK mağazalarında yerini alıyor. Kamp sandalyesi, piknik masası, saklama kabı, kamp termosu, mangal, uyku tulumu, çadır gibi ürünler, yaz aktivitelerine renk katmak isteyenler için ideal seçenekler arasında bulunuyor.
ŞOK marketlerinde 5-18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda, yazın keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlayacak birçok farklı ürün seçeneği yer alıyor. Yaz şenliğini ŞOK mağazalarında yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 57,50 TL
Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 98,50 TL
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g 142 TL
Beypazarı Maden Suyu 6’lı 27 TL
Çamlıca Gazoz 4’lü 4x1 L 78 TL
Doğuş Filiz Çayı 1 kg 135 TL
Clear Men Cool Sport Menthol Şampuan 600 ml 129 TL
Privacy Erkek Edt 50 ml 149 TL
Rexona Clinical Kadın Deodorant 150 ml 129 TL
Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16’lı 149 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı 225 TL
Peros Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 295 TL
Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu 400 g 36 TL
Ülker Taç Kraker Çörekotlu 3'lü 228 g 27,50 TL
Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 g 44,90 TL
Eti Paykek Şekli Şahane 285 g 39,50 TL
Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g 140 TL
Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 200 g 99,50 TL
Şölen Octavia 400 g 124 TL
Tariş Zeytin Çiçeği/İncir Kolonyası 200 ml 59,90 TL
Kahve Dünyası Gofrik 225 g 135 TL
Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g 79,50 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 5046H 1.499 TL
Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kıyma Makinesi 1.099 TL
Kumsal Vakumlu Saklama Kabı Dikdörtgen Derin Küçük 69,95 TL
Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 9 L 199 TL
Hamur Leğeni 11 L 199 TL
XL Kamp Sandalyesi 599 TL
Plaj Sandalyesi 269 TL
Cibinlikli Hamak 399 TL
Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL
Piknik Termos 279 TL
Termos Çanta Desenli 199 TL
Büyük Izgara Teli 79,95 TL
4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL
Uyku Tulumu 499 TL
Iphone 13 128GB Midnight Cep Telefonu 37.499 TL
Galaxy S23 8/256 GB Black Cep Telefonu 29.599 TL
Dyson V15S Submarine 34.199 TL
Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 28.499 TL
Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL
Bosch Climate Cl2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 23.999 TL
Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici Yeni 26.999 TL
Kütahya Porselen Takımı 62 Parça 1137421 9.990 TL
Hoover HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Tefal Ingenio Xl Inten Titanyum 2x 12 Prc Byk S. 6.699 TL
Aynalı Raflı Vestiyer 6.299 TL
Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL
Aynalı Portmanto Raflı Vestiyer 8.499 TL
Raflı Ayakkabılık 1.999 TL
Yaren 4 Kapaklı Dolap 5.699 TL
6 Kapaklı Dolap 6.499 TL