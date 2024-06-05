Havaların ısınmasıyla birlikte evde geçirilen zamanların azaldığı, park ve bahçeler ile mesire alanlarında vakit geçirme talebinin arttığı bu dönemde, piknik ve kamp yapmayı sevenler için ideal ürünler ŞOK mağazalarında yerini alıyor. Kamp sandalyesi, piknik masası, saklama kabı, kamp termosu, mangal, uyku tulumu, çadır gibi ürünler, yaz aktivitelerine renk katmak isteyenler için ideal seçenekler arasında bulunuyor.

ŞOK marketlerinde 5-18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda, yazın keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlayacak birçok farklı ürün seçeneği yer alıyor. Yaz şenliğini ŞOK mağazalarında yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 57,50 TL

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 98,50 TL

Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g 142 TL

Beypazarı Maden Suyu 6’lı 27 TL

Çamlıca Gazoz 4’lü 4x1 L 78 TL

Doğuş Filiz Çayı 1 kg 135 TL

Clear Men Cool Sport Menthol Şampuan 600 ml 129 TL

Privacy Erkek Edt 50 ml 149 TL

Rexona Clinical Kadın Deodorant 150 ml 129 TL

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16’lı 149 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı 225 TL

Peros Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 295 TL

Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu 400 g 36 TL

Ülker Taç Kraker Çörekotlu 3'lü 228 g 27,50 TL

Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 g 44,90 TL

Eti Paykek Şekli Şahane 285 g 39,50 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g 140 TL

Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 200 g 99,50 TL

Şölen Octavia 400 g 124 TL

Tariş Zeytin Çiçeği/İncir Kolonyası 200 ml 59,90 TL

Kahve Dünyası Gofrik 225 g 135 TL

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g 79,50 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 5046H 1.499 TL

Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kıyma Makinesi 1.099 TL

Kumsal Vakumlu Saklama Kabı Dikdörtgen Derin Küçük 69,95 TL

Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 9 L 199 TL

Hamur Leğeni 11 L 199 TL

XL Kamp Sandalyesi 599 TL

Plaj Sandalyesi 269 TL

Cibinlikli Hamak 399 TL

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL

Piknik Termos 279 TL

Termos Çanta Desenli 199 TL

Büyük Izgara Teli 79,95 TL

4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL

Uyku Tulumu 499 TL

Iphone 13 128GB Midnight Cep Telefonu 37.499 TL

Galaxy S23 8/256 GB Black Cep Telefonu 29.599 TL

Dyson V15S Submarine 34.199 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 28.499 TL

Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL

Bosch Climate Cl2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 23.999 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici Yeni 26.999 TL

Kütahya Porselen Takımı 62 Parça 1137421 9.990 TL

Hoover HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Tefal Ingenio Xl Inten Titanyum 2x 12 Prc Byk S. 6.699 TL

Aynalı Raflı Vestiyer 6.299 TL

Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL

Aynalı Portmanto Raflı Vestiyer 8.499 TL

Raflı Ayakkabılık 1.999 TL

Yaren 4 Kapaklı Dolap 5.699 TL

6 Kapaklı Dolap 6.499 TL