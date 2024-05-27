Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, atıl durumda bulunan alanlarda tesviye çalışmaları yapılıyor ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Amacımız yeşil ve estetik bir söke girişi oluşturmak

Hedeflenen yeşil alan düzenlemeleriyle Söke'nin giriş noktaları daha estetik ve modern bir görünüme kavuşacak. Bu sayede kente giriş yapanlar, şehrin ilk izleniminde güzel bir çevreyle karşılaşacak.

Başkan Arıkan: "Söke'ye Yakışan Düzenlemelerle Vatandaşlarımızın Daha Güzel Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak İstiyoruz". Kent estetiğine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Arıkan, "Söke'ye yakışan düzenlemelerle vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında kentimizin giriş noktalarını güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alan düzenlemeleriyle daha estetik ve modern bir Söke girişini vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.