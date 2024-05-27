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Bir süre ulaşıma kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ağır yaralanan S.A. ise sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.K'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile S.A. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü H.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 54 LB 229 plakalı beton mikseri, Pelitköy Mahallesi bağlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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