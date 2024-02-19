Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemli vurucu unsurlarından denizaltıların modernizasyon faaliyetlerinde görev almaya devam ediyor.

Denizaltı Filosu Komutanlığı’nın Mavi Vatan’daki bel kemiği Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarda önemli bir kilometre taşına imza atıldı. Türk Donanması'nın envanterinde yer alan, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi içeriğine Gür Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu faaliyetlerini de ekleyen sözleşme değişikliği STM-ASELSAN-ASFAT-HAVELSAN İş Ortaklığı ile SSB arasında 17 Ocak'ta imzalandı.

İlk aşamada sözleşmeyle, İş Ortaklığı tarafından Gür sınıfı denizaltıların kritik bazı seyir, makine ve muhabere sistemlerinin modernize edilmesi hedefleniyor. STM'nin sistem tedarik ve platform entegrasyonu sorumluluğunu üstlendiği projenin 6 yılda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, denizaltı tasarım, inşa ve modernizasyon alanlarında şirketin önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Nitelikli insan kaynakları ve mühendislik güçleriyle Donanma'nın ve kardeş ülkelerin denizaltılarında kritik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Güleryüz, "Modernizasyon kapsamında da Ay sınıfının ardından, Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarımızın da en gelişmiş sistemlerle donatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alınan kararlar ve projelerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun. Mavi Vatan'da 'sessiz ve derinden' ilerleyen Denizaltı Filosu Komutanlığımızın gücüne güç katmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirket projelerde önemli görevler üstleniyor

STM, Türk Donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk Donanması'nın denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet Ay sınıfı denizaltının modernizasyonunu 2015'te tamamladı.

Halen 4 adet Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonunda pilot ortak olarak sistem tedarik ve platform entegrasyonu faaliyetlerini sürdüren STM, Pakistan'ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da 2016'dan beri ana yüklenici olarak görev yapıyor. Agosta 90B modernizasyon projesinde ilk 2 denizaltıyı teslim eden STM, 3'üncü denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan’da sürdürüyor.

STM, havadan bağımsız tahrik sistemi (Air Independent Propulsion-AIP) ile donatılan Yeni Tip Denizaltı (Reis Sınıfı) İnşa Projesi'nde de önemli görevler üstleniyor. Türk Donanması'nın son modern denizaltı platformu olan "Reis sınıfı" denizaltılarda tasarım, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini yürüten STM, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının, (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"yi yerlileştirerek, proje kapsamında tüm teslimatları gerçekleştirdi.