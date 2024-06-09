İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli İmam Hatipliler Derneğince (SİHADER) düzenlenen "Filistin Dayanışma Programı"nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fransız asıllı ABD vatandaşı olan hukukçu Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucu her gün ölümün yüzüne bakan Filistinlilerin sadece Allah’tan korktuğunu söyledi.

İsrail'in mülteci kamplarında birçok masum Filistinliyi katlettiğini belirten Romano, "Filistinliler savaşmaya devam ediyor çünkü ölümden korkmuyorlar. Biz de Filistin için mücadele etmekten korkmuyoruz. Filistinliler sizin özgür Filistin için mücadele ettiğinizi görüyor. Bu onlara destek oluyor çünkü yalnız olmadıklarını biliyorlar. Sizler Allah’ın yardımıyla onların özgürleşmesi için çalışıyorsunuz. Filistinliler bizim gözyaşlarımızı istemiyor, onlar bizim harekete geçmemizi istiyor. Tıpkı sizin burada olduğunuz gibi." ifadelerini kullandı.

Romano, daha önce Filistin'de evleri buldozerlerle yıkılanlara destek verdiği için tutuklanıp işkence gördüğünü ve sonrasında ise sınır dışı edildiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

- "Dünya tarihinde kadın ve çocukların vahşice katledildiği bir örnek görülmedi"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el Hindi ise Gazze ile Filistin'den Fatih Sultan Mehmet ve Selahaddin Eyyubi'nin torunlarına selam getirdiğini söyledi.

Gazze'nin bugün tek başına mücadele edip tek başına öldüğünü dile getiren el Hindi, şöyle konuştu:

"Gazze bugün hiç kimseye boyun eğmiyor. Bugüne kadar 50 bin kardeşimiz şehit oldu. Gazze’de mescitler, hastaneler, okullar, evler bombalanıyor. Gazze Filistin topraklarının yüzde 3’üne tekabül ediyor. Buna karşın küresel siyonizme karşı tek başına direniyor. Dünya tarihinde kadın ve çocukların vahşice katledildiği bir örnek görülmedi. Sadece dün Yüsrat Mülteci Kampı'nda 270 kişi şehit oldu, yaklaşık 700 kişi yaralandı."

Gazze'nin direnişi dolayısıyla dünyanın birçok bölgesindeki insanların İslam’la tanışıp Müslüman olduğunu belirten el Hindi, bunun Gazzeliler için büyük bir şeref olduğunu kaydetti.

Program, katılımcıların yaptığı dualarla sona erdi.

