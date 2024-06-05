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Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sezer, Yankaya'ya da teşekkür belgesi takdim etti.

Müsabakanın ardından öğrencilere madalya ve kupaları Vali Sezer tarafından verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de tribünde öğrencilerle maçı izledi

Projede futbol branşının final maçı Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Şükrüpaşa İlkokulu takımları arasında oynandı.

Avrupa şampiyonu ikizler bilek güreşinde dünya birinciliği için birlikte çalışıyor

Avrupa şampiyonu ikizler bilek güreşinde dünya birinciliği için birlikte çalışıyor

Spor malzemeleri temin edilen öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla eğitim-öğretim yılı başında başlatılan projeden, daha önce spora gitmemiş 59 okuldan 1475 öğrenci yararlandı.

EDİRNE (AA) - Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, sporun tabana yayılması ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Edirne'de hayata geçirilen Mahalle Ligi Projesi kapsamındaki futbol maçının finalini yönetti.

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