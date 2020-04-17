2020 SEO Hizmeti ve Faydaları

SEO dediğimiz süreç, arama motorlarının sitelerde aradıkları önceliklerin ve özelliklerin bir araya getirilerek yapılan çalışmaların bir bütünüdür. Her geçen gün gittikçe önemi artan SEO hizmeti faydaları bilindikçe bu alana yoğunlaşma bir hayli artmıştır.

SEO hizmeti, web sitelerinin arama motorlarında sıralamalarını yükselterek başarı yakalamalarına yardımcı olacak site işi ve site dışı tüm düzenlemelerin yapıldığı bir hizmet türüdür. Ajanslar ve bu işi yapan firmalar, anlaşmalı oldukları markaların web sitelerini ele alarak detaylı bir çalışma gerçekleştirmekte ve sitelerin yakalamak istedikleri başarıyı ve sıralamayı elde etmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Mucizefikir Dijital Ajans olarak bizler de SEO konusunda markalara profesyonel alanda destek vermekteyiz. SEO konusundaki tüm gereklilikleri markaların hedefleri doğrultusunda düzenleyerek, iş planı kapsamında hem içeriksel yönde hem de sitenin teknik kısmını ele alarak geliştirip web sitelerinin mutlak başarıya ulaşmalarını sağlamaktayız.

SEO Hizmeti Nasıl Verilir?

SEO dediğimiz süreç, arama motorlarının sitelerde aradıkları önceliklerin ve özelliklerin bir araya getirilerek yapılan çalışmaların bir bütünüdür. Her geçen gün gittikçe önemi artan SEO hizmeti faydaları bilindikçe bu alana yoğunlaşma bir hayli artmıştır.

Google’ın sürekli değişkenlik göstererek ortaya çıkardığı algoritmalar, siteler üzerinde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğine ve nelere öncelik verilmesinin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Bu kurallar bütününe göre site üzerinde bir takım uygulamalar yapılır ve bu uygulamaların hedeflenen başarı noktasına gelinmesinde nasıl bir fayda sağladığı raporlarla açıkça görülebilmektedir.

Bir site için sağlanacak SEO hizmetinde öncelikle siteye gelen organik denilen ziyaretçilerin sayısının arttırılması ve kaliteli kullanıcıların gelmesine önem verilmektedir. Bu oranı yakalayabilmek için de site içi SEO ve site dışı SEO çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Site içi SEO konusunda sitenizde var olan tüm içerikler gözden geçirilerek belirli kurallara uygun hale getirilmekte, gerekiyorsa yeni içerikler (mutlaka özgün olmalı) eklenmekte ve bu yazılar teknik olarak da SEO uyumlu hale getirilmektedir. Bunun için yazılarınızdaki Title dediğimiz başlıklar kontrol edilmekte; sayfanın URL yapısı kontrol edilmekte, içerikte var olan görsel ve videoların hepsinin optimizasyonları ayarlanmakta, Description kısımları doldurulmakta, başlık etiketleri kontrol edilmekte, yazı içinden varsa yönlendirmelerin doğru olup olmadığına bakılmakta ve site hızının iyi olup olmadığına bakılmaktadır.

Site dışı SEO konusunda da sizlerin web sitesine farklı web sitelerden alınan bağlantıların kaliteli olup olmadığı, kaldırılıp kaldırılmadığı veya doğru siteye yönlendirilip yönlendirilmediği kontrol edilmektedir. Doğru alınmış backlink’ler sitenizin kalitesini arttırdığı gibi Google gözünde iyi bir site olduğunuza kanaat getirilmesini sağlayarak sıralamalarda yükselmenize yardımcı olur.

SEO Fiyatları

SEO hizmeti veren firmalar birbirinden farklı çalışma prensiplerine ve çalışma koşullarına sahip olduğundan, SEO konusunda belirlenmiş sabit bir ücretlendirme bulunmamaktadır. İş ortaklığı yapılan ajansların geçmişi, iş kalitesi, referansları vb. öğeler bu konuyla alakalı fiyatlandırmanın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda sitenin ihtiyaç duyduğu çalışmalara göre de fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Mucizefikir Dijital Pazarlama Ajansı olarak SEO konusunda titizlikle müşterilerimize her noktada hizmet vermek için bir telefon kadar yakınız.