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Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki kesintinin nedeni belli oldu

ABD'li teknoloji devi Facebook, dün tüm dünyada saatlerce erişilemeyen hizmetlerindeki kesintinin sebebini açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki kesintinin nedeni belli oldu
05 Ekim 2021 Salı 09:12

Facebook, yaklaşık altı saat süren ve 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin “ayar değişikliği hatasından” kaynaklandığını açıkladı.

 

Facebook yaptığı açıklamada bu değişikliği kimin gerçekleştirdiğini ya da planlı bir çalışmanın parçası olup olmadığını belirtmedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı Facebook çalışanları Reuters’a kesintinin internet trafiğini sunucularına yönlendiren sistemde yaşanan dahili bir hatadan kaynaklandığını inandıkları bilgisini verdi.

Güvenlik uzmanları basit bir hata meydana gelmesinin ya da içeriden biri tarafından sabotaj yapılmasının olası olduğunu ifade ettiler.

İnternet erişim gözlem grubu Downdetector verilerine göre Facebook kesintisi bu zamana kadar kayda geçen en büyük kesinti oldu.

Etiketler; #facebook #instagram #whatsapp
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